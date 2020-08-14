حكومة مدينة سول تصدر أمرا إداريا يحظر التجمعات الدينية من الغد

أعلنت حكومة مدينة سول الكورية الجنوبية، اليوم، أنها أصدرت أمرا إداريا يفرض قيودًا على التجمعات والأنشطة في جميع المرافق الدينية لمدة أسبوعين مقبلين ابتداء من غد السبت وحتى يوم 30 أغسطس الجاري، بهدف احتواء انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه سيتم فرض القيود على حوالي 7560 مِرفقا، من بينها 6989 كنيسة مسيحية، و286 معبدا بوذيا، وغيرها من دور العبادة.

وبموجب الأمر الإداري، سيتم حظر الأحداث مثل التجمعات وجها لوجه، وتقديم الطعام وتناول الوجبات بشكل جماعي وغيرها من الأنشطة، ما عدا العبادات الدورية.

وجاءت هذه الخطوة مع تزايد الإصابات الجماعية المرتبطة بالكنائس، وتناول العديد من المصابين وجبات الطعام معا أو عدم ارتداء الكمامات، وغيرها من التصرفات التي توصي السلطات الصحية بتجنبها.

وأوضحت حكومة مدينة سول، في وقت سابق من اليوم، أن حالات الإصابة بكورونا المستجد التي تم تأكيدها من منتصف ليلة الأربعاء الماضي إلى الساعة السادسة مساء اليوم، بلغت 58 حالة، ويعد هذا الرقم هو الأعلى لحالات الإصابة الجديدة اليومية في سول منذ تفشي الوباء.