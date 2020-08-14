3.5 مليون جنيه حصيلة تجارته..ضبط شخص يتاجر في العملة الأجنبية في دمياط

ضبطت أجهزة الأمن في محافظة دمياط، أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر، يعمل خارج البلاد، في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وكانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، أكدت قيام مواطن حاصل على دبلوم له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة دمياط، زوج شقيقته حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة دمياط ومتواجد حاليا بإحدى الدول الأجنبية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال الثانى الذى يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وتسليمها للشركات بتلك الدولة مقابل بضائع يتم تصديرها للبلاد على أن يقوم الأول باستلام ما يقابلها بالجنيه المصرى من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء داخل البلاد، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، وعثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه تبين احتوائه على تطبيق مُحمل بالعديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الثانى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 3.500.000 ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصرى) وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.