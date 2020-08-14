أستاذ علم اجتماع: ما حدث بعد وفاة مصطفى حفناوي عنف غير مبرر

قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الجدل الذي حدث على خلفية وفاة "اليوتيوبر" مصطفى حفناوي، عنف تجاه متوفى غير مبرر، حيث إنه لا يجوز الحديث حوله إلا لطلب الرحمة له، كونه أصبح بين يدي الله.

وأضافت "منصور"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه ياسمين سعيد، المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن العدوانية التي أظهرها البعض تجاهه بعد وفاته، تأتي كونهم أشخاصًا يعانون من مشكلات أو عدم اطمئنان بوجود أشخاص يحبونه أو لديه علاقات متوترة بمن حوله وبالله، لذا يلجأ إلى الإسقاط على نموذج "حفناوي"، موضحة أن ذلك يعد تشككًا في أي نموذج من الممكن أن يكون الأولى بالجدارة في شيء ما، لمجرد الإثبات بأنه ليس أقل ممن حوله، والجميع متساوٍ.

وأكدت أن هناك بعض الأشخاص، ممن يسعون إلى إفشال كل من حولهم، لتبرير عدم وجود آلية للنجاح، أو أدوات لتحقيق ذلك، وما حدث تجاهه بعد وفاته عبر مواقع السوشيال ميديا، عدوانية غير مبررة.