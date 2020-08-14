أشارت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم، إلى سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي دون حدوث خسائر، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وقالت الخلية في بيان "تبين أن انطلاقها (الصواريخ) كان من منطقة الرضوانية جنوبي العاصمة".

العراق: القبض على 3 من قادة داعش بالموصل

من جانبها، أعلنت القوات العراقية الأمنية، اليوم، القبض على 3 قادة في تنظيم "داعش" الإرهابي بالموصل القديمة، وتدميرها وكرا مهما للتنظيم بعملية نوعية شمال شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وصرح مصدر أمني عراقي في شرطة نينوى، للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، بأن استخبارات شرطة نينوى ألقت القبض على القادة الثلاثة بعد تسللهم إلى منطقة الفاروق القديمة داخل منزل قديم يعود لأحد أقاربهم في الموصل القديمة، واقتادتهم القوات الأمنية إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء.

وأوضح المصدر، أن قوة أمنية مشتركة من استخبارات ومكافحة إرهاب ديالي والحشد الشعبي نفذت عملية نوعية في منطقة "خر الوحش "بضواحي قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة؛ أسفرت عن ضبط وكر مهم لداعش يستخدم لنقل الانتحاريين، حيث تم تدميره بالكامل، وأن العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال اتصالات هاتفية مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس رفضه لانتهاكات تركيا لسيادة العراق، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ودعا حسين، فرنسا وألمانيا إلى العمل لوقف الاعتداءات التركية وسحب قواتها المتوغلة في أراضي بلاده.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية العراقي اتصالين هاتفيين منفصلين اليوم مع نظيريه البحريني عبداللطيف الزيانيّ والإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي، إنه جرى خلال الاتصالين بحث الاعتداء التركيّ بطائرة مسيرة على منطقة سيدكان في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، الثلاثاء الماضي الذي أدى إلى مقتل 3 عسكريين عراقيين.

وأطلع حسين، نظيريه البحريني والإماراتي، على تفاصيل هذا الاعتداء، داعياً الدول إلى اتخاذ مواقف داعمة لأمن العراق وسيادته، وإلزام أنقرة بعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وسحب قواتها المتوغلة داخل الأراضي العراقية.