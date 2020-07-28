تحسين الأقطان بـ"الزراعة": القطن المصري له جودة عالمية وكنا نصدره خام

قال الدكتور عادل عبدالعظيم، مدير صندوق تحسين الأقطان بوزارة الزراعة، إن القطن المصري معروف عالميا وله جودة وخصوصيات لا يضاهيه في قوته أي قطن آخر، وخلال عقود طويلة كانت مصر تنتج أفضل أقطان العالم ولم تستفد من الفائدة المثلى بسبب تصديره كخام دون تحويله للصناعات التكميلية وحتى الملابس الجاهزة.

وأضاف "عبدالعظيم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن القطن الشعر يتم شراؤه من الفلاح بسعر 1800 جنيه للقنطار، وفي حال تم تحويله إلى ملابس جاهزة يصل سعره إلى 50 ألف جنيه: "التصدير الخام هينتهي، وزيارة الرئيس السيسي الأخيرة جاء لعدم الاستمرار في ذلك الوضع وللتطوير"، موضحا أن العائد على المزارع والبلد للقطن المصري غير مناسب للجودة، ولم تستفد مصر بمنظومة القطن المصري.

وأكد أن هناك إدارات مستحدثة لتسويق القطن المصري على مستوى العالم، مع التخلي عن تصديره كمادة خام والبدء في تصنيع القطن المصري لترويجه عالميا، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على زيادة الاستفادة من القطن المصري عبر تطوير أجهزة الحلج والصباغة والتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة.