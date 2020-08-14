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التنمية المحلية لـ"الوطن": غلق الشواطئ مستمر لأجل غير مسمى

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وائل فايز
03:43 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
التنمية المحلية لـ"الوطن" : غلق الشواطئ مستمر لآجل غير مسمي

التنمية المحلية لـ"الوطن" : غلق الشواطئ مستمر لآجل غير مسمي

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة مستمرة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا أن قرار غلق الشواطئ العامة مستمر، وذلك ضمن القرارات الوقائية لمنع التجمعات والحد من انتشار كورونا.

وأضاف قاسم لـ"الوطن" أن الوزارة ملتزمة بكل التعليمات التى تصلها من مجلس الوزراء ووزارة الصحة فى هذا الشأن، للحفاظ على سلامة المواطنين من أى مخاطر.

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