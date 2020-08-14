نجل فؤاد المهندس عن شويكار: كانت تراعي الجميع وتطمئن عليهم

قال محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، إن الفنانة شويكار، كانت دائمة الابتسامة والإطمئنان على من حولها، وحتى في حال مرضها، دائما ما كنت تخبر الجميع بأنها في أفضل حال.

وأضاف "المهندس"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أنها كانت دائما ما تحيا وحيدة في منزلها، وبسبب فيروس كورونا، أانقطعت الزيارات المنزلية، وتم استبدالها بالمكالمات الهاتفية.

وأوضح أن الراحلة، كانت دائما تراعي الجميع، وتطمئن عليهم من وقت لآخر، وفي أخر مكالمة هاتفية قامت بها زوجته مع الفنانة الراحلة في عيد الأضحى، واستمر الحديث بينهما مدة ساعة، ولم تكن تشكو من أي شيء.