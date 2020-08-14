بسنت شوقي: منصات الأعمال الدرامية هي المستقبل

قالت الفنانة الشابة بسنت شوقي إن مشاركتها في مسلسل "ليه لأ" جاء على خلفية مشاركتها لعدد من القائمين على العمل في أعمال فنية ماضية ومنها مسلسل "قابيل"، وهو ما عزز من مشاركتها في المسلسل، حيث ظهر دورها في دور معقد ومختلف، وكانت تتنبأ بعدم حب المشاهدين لهذا الدور، ولكنها كانت على يقين بتعاطف الكثيرين مع ذلك الدور.

وأضافت "شوقي"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن تجربه عرض المسلسل على "شاهد VIP" هو المستقبل في الدراما والمسلسلات والأفلام، بينما تعد منصة "شاهد" هي أقدم منصة على مستوى العالم العربي، ويقومون بضخ الكثير من الأموال في أعمال درامية ترضي الجماهير، موضحة أن نجاح المسلسل عبر تلك المنصات هو ما يثبت نجاحه بعد عرضه على شاشات التلفاز.

وأكدت أنها قد قبلت خطوبة الفنان محمد فراج بعد قصة حب دامت مدة الـ5 سنوات، ووصفته بأحد أهم الممثلين الموهوبين في مصر حاليًا، ودائمًا ما يشاركان بعضهما البعض الآراء حول المسلسلات والأعمال التي سيظهرا فيها مستقبلًا، مشيرة إلى أنها تخرجت من الجامعة الأمريكية قسم إدارة الأعمال، وجاء سعيها للالتحاق بمجال التمثيل كقرار صعب وذلك لتركها ما كانت تدرسه وتعمل به لتلتحق بمهنة أخرى: "كان مخاطرة ومش حاجة سهلة".

وتابعت: "ماكنتش مبسوطة في المهنة بتاعتي، وقلت العمر هيعدي وأنا لازم أكون مبسوطة قبل ما العمر يعدي، فقلت لا وبحب الموضوع ده وجربته ونطيت في مجال التمثيل، وأول عمل اشتركت فيه هو فيلم أسرار عائلية، وأول عمل كان بمثابة البداية لي هي مشاركتي في مسلسل نيلي وشريهان".