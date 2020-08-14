ترامب: نشهد مراحل متقدمة من تجارب تطوير لقاح كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده تشهد مراحل متقدمة من التجارب المتعلقة بتطوير لقاح لوباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعرب ترامب، في مؤتمر صحفي عُقِد في البيت الأبيض اليوم، عن أمله في أن يكون اللقاح الروسي لعلاج "كوفيد-19" فعّالاً، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأكد ترامب، أن هناك العديد من لقاحات كورونا يعتقد أنها ستكون فعالة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعمل في الوقت الحالي على إعداد قائمة بالجهات التي ستتلقى اللقاح.

وبشأن نقل أخيه روبرت إلى المستشفى، قال ترامب إنه تربطه علاقة "عظيمة" بأخيه، مؤكداً نقله إلى المستشفى.

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، اليوم، أن روبرت ترامب، الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نقل إلى المستشفى، دون توضيح حالته.

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، أنه يتوقع أن يزور دونالد شقيقه البالغ من العمر"72 عاما" في مستشفى في مانهاتن، اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ولم يعلن البيت الأبيض عن تفاصيل على الفور حول سبب نقل روبرت ترامب إلى المستشفى، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي تيوز" الإخبارية.

وكان روبرت ترامب قد رفع دعوى قضائية مؤخرا بالنيابة عن أسرة ترامب، يطالب فيها بوقف نشر كتاب يتحدث عن كل شيء لابنة أخ الرئيس "ماري" بعنوان "أكثر من اللازم، ولا يكفي أبدا."

وقال الرئيس الأمريكي إن كتاب ماري ترامب انتهاك لاتفاق سرية وقعته على صلة بتسوية مالية تلقتها من أسرة ترامب.

وماري هي ابنة الأخ الأكبر للشقيقين، فريد ترامب جونيور، الذي عانى من إدمان الكحول وتوفي سنة 1981 عن عمر ناهز 43 عاما، وعمل روبرت ترامب في السابق لدى شقيقه الأكبر في مؤسسة ترامب.