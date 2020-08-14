ترامب: نأمل أن يكون اللقاح الروسي ضد كورونا فعالا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نأمل أن يكون اللقاح الروسي ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" فعالا، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تسجيل أول لقاح في العالم مضاد للوباء.

واللقاح الروسي تم تطويره بالاشتراك بين المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "جامالي" ووزارة الدفاع الروسية، وهو حاليًا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، ومن المتوقع بدء إنتاج اللقاح في سبتمبر المقبل.

وأوضح ترامب في كلمة: "نحن في مراحل متقدمة بشأن التجارب على لقاح مضاد لفيروس كورونا وسنعلن عن النتائج قريبا".

وفي سياق آخر، أشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الإعلان الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي أمر عظيم.

ومساء الخميس، قال ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان، إنه تم الاتفاق في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

واتفق بن زايد وترامب ونتنياهو على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.