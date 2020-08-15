بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة

يمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة التظلمات على نتائج امتحان الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، بداية من اليوم السبت، من خلال الموقع المخصص.

تستعرض "الوطن"، خطوات الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة من خلال الدخول على الموقع المخصص من هنـــــــــــــــــــا.

يتطلب الأمر إدخال الطالب لبيانات هي..

الجنسية

رقم جلوس الطالب

الرقم القومي

ثم الضغط على عرض نتيجة التظلم، لتظهر بعدها نتيجة الطالب.

في حالة ثبوت حق الطالب في درجات أعلى يتم إخطاره على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.

وتتولى وزارة التربية والتعليم إخطار وزارة التعليم العالمي والبحث العلمي "مكتب تنسيق القبول بالجامعات" بنتيجة الطالب بعد تعديل الدرجات خلال 3 أيام من تاريخ صدور قرار الزيادة.

ولا يزال بإمكان الطلاب التظلم على نتيجة الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة حتى يوم الخميس 20 أغسطس.