تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. إجراءات التقديم والشروط والموعد

ينتظر طلاب الثانوية العامة النتيجة الخاصة بهم بترقب شديد، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إعلانها يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس الجاري، وعقب إعلانها يبحث الكثير من الطلاب عن خطوة تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة، للحصول على درجات إضافية تمكنهم من الالتحاق بالكلية التي يرغبون التقدم إليها.

وتستعرض "الوطن" أهم الأسئلة التي تشغل بال الطلاب حول تقديم التظلمات عقب إعلان النتيجة، كالتالي:

متى يبدأ التقديم على تظلمات نتيجة الثانوية العامة؟

في السنوات الماضية، كان يتم الإعلان عن فتح باب التقدم لـ تظلمات الثانوية العامة بعد النتيجة بـ3 أيام، وقد يطرأ هذا العام تغيير في موعد التظلمات نظرا لما نمر به من ظروف استثنائية من تفشي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ما هي الشروط والضوابط التي تؤهل الطالب للتقديم على تظلمات نتيجة الثانوية العامة؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العام الماضي الشروط والضوابط اللازمة للتقديم على تظلمات الثانوية العامة، ويهتم الكثير من الطلاب بالتقديم على التظلمات حتى يحصل الطلاب على مستحقاتهم من الدرجات، تفرض الوزارة عدد من الشروط والضوابط للتقديم على التظلمات، كالتالي:

- أن يتقدم الطالب بطلب التظلم للاطلاع على المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.

- أن يتواجد الطالب بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

- تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

ما هي إجراءات وخطوات التقدم لتظلمات نتيجة الثانوية العامة؟

في العام الماضي، حددت وزارة التربية والتعليم خطوات التقدم لتظلمات نتيجة الثانوية العامة، والتي قد تتغير هذا العام نظرا للظروف الاستثنائية التي نمر من تفشي لفيروس كورونا، وتتمثل الخطوات في الآتي:

- يتقدم الطالب بالتظلم في مديرية التعليم التابع لها، والتي يكون بها مندوبون لتسلم التظلمات من الطلاب وأولياء أمورهم.

- يقوم الطالب بالاطلاع على على ورقة إجابته بحضور مستشار المادة، من خلال كود سرى يمنح للطالب فقط.

- ويمكن للطالب الحصول على صورة من ورقة الإجابة ويقوم بمراجعتها جيدا.

- يقوم الطالب بتدوين ملاحظاته الخاصة في ورقة خارجية، ثم يقوم بتسليمها لمستشار المادة الذي سيعيد تصحيحها مرة أخرى بدوره ومطابقتها مع ورقة الإجابة الأصلية.

- يتم تحديد ميعاد ويوم محدد للكشف عن النتيجه بعد التظلم ومراجعتها بالكنترول الذي يتبعه الطالب.

- إذا ثبت حق الطالب فى الحصول على درجات أعلى سترد إليه رسوم إجراء التظلم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020

ويستطيع طلاب الثانوية العامة فور إعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، من خلال صفحة الوطن عن طريق تسجيل بياناتك والحصول عليها فور إعلانها عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2020.