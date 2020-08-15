سفير بكين: تشاور حول تعاون بين شركة صينية ومصرية لتصنيع لقاح كورونا

قال لياو ليتشانج السفير الصيني بالقاهرة، إن الرئيس الصيني أعلن أن اللقاح الذي ستنتجه بلاده سيكون منفعهة عامة للعالم عندما تكون جاهزة، والدول الأفريقية ستكون من أوائل المستفيدين منها، مشيرا إلى أنه حاليا تجري المناقشة والتشاور بين الشركة الصينية والمصرية حول التعاون في تصنيع اللقاح، والسفارة تحرص على الدعم والدفع نحو ذلك التعاون الذي يخدم صحة وسلامة أبناء شعوبنا.

وأضاف ليتشانج في رسالة مصورة خاصة لبرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه متفائل لتراجع أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر، وهذا يعني بأن مصر على الطريق الصحيح لإنهاء فيروس كورونا، موضحا أنه التقي بالدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وأكد بان رئيس الصين قد أكد بضرورة نشر العقار الصيني مع كافة الدول الأفريقية ومنها مصر.

وأكد أن ذلك ياتي في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في الصين وأفريقيا ومصر على حد السواء، وحتى ينتهي ذلك الفيروس المزعج.