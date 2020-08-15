هادي الجيار: شائعات الوفاة لها تأثير نفسي قاتل على الفنانين

قال الفنان هادي الجيار، إن الشائعات التي طالت الكثير من الفنانين، ومنهم هو على إثر مرضه حتى انتشر شائعات بوفاته هي شائعات سخيفة من شأنها الإضرار بأسر الفنانين، وهي شائعات لها تأثير قاتل على الفنان ويؤثر على نفسيته بشكل كبير.

وأضاف "الجيار"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن تناول بعض وسائل الإعلام خبر وفاته ومن ثم قاموا بالتأكد من أسرته عن مدى صحة الخبر قد طمئن الكثير من محبيه وأقاربه في مختلف الدول، موضحا أن الفترة الحالية ليست بظروف طيبة لدى الكثير من الدول حول العالم: "مش ناقصة هي يعني".

وأكد أن ابنته دائما هي ما تختار له ملابسه أثناء الخروج من المنزل، ولا يستطيع أن يخرج من المنزل بدون تغيير ملابسه: "بقولها في الأول شوفيلي هلبس إيه واسكت بقي".