رامي رضوان: انتخابات الشيوخ شهدت توافد المرأة والشباب بكثرة

قال الإعلامي رامي رضوان، إنه على مدار الـ48 ساعة الماضية، تابع الجميع عن كثب استحقاقات مجلس الشيوخ 2020، الذي حظى بحضور كبير من المرأة والشباب وكبار السن.

وأضاف "رضوان"، خلال تقديمه لبرنامجه "مساء DMC"، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه جرى رصد ملامح إيجابية كثيرة في الانتخابات التي جرت على يومين، موضحا أن وسائل الإعلام، تناولت سير الانتخابات بشكل نزيه وتقارير معلوماتية، أثرت المشاهدين بأهمية مجلس الشيوخ بالحياة السياسية المصرية، كما شوهد وجود نزاهه كبيرة بالعملية الانتخابيىة: "محدش شاف أي شئ يؤثر على سير العملية الانتخابية".

وأكد أن الحضور الشبابي بالانتخابات، كان طيبا على صعيد الناخبين والمرشحين، وجاء عدد الشباب الذين خاضوا السباق ليس بالقليل، وهو امر مطمئن على صعيد مستقبل مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بكامل مؤسساتها بذلت مجهود جامد ومطمئن من ناحية التنظيم وإجراء العملية الانتخابية: "الأعداد زادت أمبارح أكثر من اليوم الأول وأحنا دايما بنستني اخر وقت واحنا منتظرين إعلان النتائج من العية الوطنية للانتخابات".