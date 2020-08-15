هادي الجيار: الكثير من فناني الجيل الحالي لا يسعى للتعلم من جيلنا

قال الفنان هادي الجيار، إن أغلب الممثلين في الوقت الراهن، أبسط من الجيل القديم الخاص به، وذلك لأن معاني المشهد كان يصل للناس بحرفية، بينما في هذا الجيل من يهتم بالمشهد كله، وأيضا لا يريدون التعلم من الأجيال التي سبقهم.

وأضاف "الجيار"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن مسلسل الاختيار كان به عدد كبير من المشاهد الصعبة، في أوقات التصوير والتحضير والملابس: "المسلسل كان حلو جدا، ومجهود كبير جدا من كل الناس"، موضحا أن مسلسل "البرنس" هو الآخر، كان به عدد كبير من المشاهد الصعبة، والموسم الرمضاني الماضي، كان به عدد كبير من المسلسلات القوية.

وأكد أن مسلسل "نيلي وشريهان" الذي ظهر فيه سابقا، كان عملا شاقا ومرعب، ومن الصعب تكراره خلال الفترة الراهنة، وذلك لوجود الكثير من المهارات والاستعراضات: "أنا بشفق على أي حد يخش في الحاجات دي بس هي تستاهل".