كورونا في المغرب العربي.. ارتفاع إجمالي إصابات موريتانيا إلى 6676

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، إلى 21.297.071 ، فيما وصل إجمالي الوفيات 761.576، بينما بلغت حالات الشفاء منه 14.076.068حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا"

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم، عن تسجيل 46 حالة شفاء، و 23 إصابة جديدة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية.

وأكدت الوزارة الموريتانية، في الإعلان الصحفي اليومي حول الوباء في البلاد، أن تم التوصل لهذه النتيجة بعد إجراء 417 فحصا من بينها 64 فحصا للمتابعة.

وارتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 6676 حالة، منها 5889 حالة شفاء، و157 وفاة.

وفي ليبيا، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" ببلدية مصراتة، اليوم، تسجيل 121 إصابة جديدة بالوباء.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن الإصابات شملت 3 حالات جديدة و118 حالة مخالطة، ليرتفع عدد الحالات بكورونا المستجد في مصراتة إلى 1733 حالة، منها 1548 حالة نشطة بعد شفاء 153 حالة، ووفاة 32 حالة، وفقا لما ذكرته بوابة "الوسط" الإخبارية الليبية.

الجزائر: ارتفاع إجمالي وفيات الوباء إلى 1351 حالة

وفي الجزائر، أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة الوباء جمال فورار، اليوم، ارتفاع عدد المصابين إلى 37664 مصابا، و1351 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمر صحفي يومي- إنه تم تسجيل 477 حالة إصابة جديدة، و10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا المستجد، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء26308 حالات.

وأضاف المتحدث الجزائري، أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 46 مريضا بالعناية المركزة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 27 حالة وفاة و 1306 حالات إصابة جديدة بالوباء، و957 حالة شفاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء: رفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 39241 حالة، وحالات الشفاء إلى 27644 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 611 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

من جانبها، قررت وزارة الصحة المغربية، اليوم، إعادة تنظيم عملية تشخيص وعلاج المصابين بكورونا المستجد، من خلال إشراك مختلف المراكز والمستوصفات الصحية، وذلك بالتزامن مع تزايد عدد المصابين بالعدوى، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقال موقع القناة الثانية المغربية، إن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، وجه مراسلة للمديرين الجهويين، أبرز خلالها واقع الوضعية الوبائية بالمغرب، التي تعرف تزايد أعداد المصابين، مما يفرض زيادة عدد الكشوفات وتوفير الرعاية الطبية للمصابين، وذلك من خلال، تنظيم شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

وستقوم المراكز الصحية الأولية بإجراء اختبارات الكشف السريعة للحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، أو التي يقوم أطباء القطاع الخاص أو الصيادلة بإحالتها من أجل معرفة تأكد الإصابة من عدمها.

وكانت وزارة الصحة التونسية، قالت إنه أمس الخميس، تمّ إجراء 1200 تحليلا مخبريا من بينها 46 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 110023، وفقا لما ذكرته إذاعة "موزاييك " التونسية.

وأوضحت الوزارة التونسية، أنه تم تسجيل 68 تحليلا إيجابيا من بينهم 56 حالة إصابة جديدة "49 حالة إصابة محلية و7 حالات إصابة وافدة" و12 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 1903 حالة- 1320 حالة شفاء و53 حالة وفاة و530 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس هي بصدد المتابعة- من بينها 19 حالة إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.