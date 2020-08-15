كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي إصابات الكويت إلى 75185

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 21.332.607 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 762.348حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 14.123.378حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي: "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت وزارة الصحة⁩ الكويتية، أمس الجمعة، عن تأكيد إصابة 699 حالة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء 75185 حالة، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة الوفيات إلى 494.

وأعلنت الصحة الكويتية، شفاء 641 إصابة في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي من كورونا المستجد إلى 66740 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 115 حالة ليصبح إجمالي حالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7951 حالة.

وأشار السند، إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها في الـ24 ساعة الماضية بلغ 4576 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 552581 فحصا.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في الإمارات إلى 63819 حالة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراء 82344 فحصا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، موضحة أنه تم الكشف عن 330 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 63819 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشارت الوزارة الإماراتية، إلى وفاة مصاب واحد لتصل حصيلة الوفيات بكورونا المستجد إلى 359 حالة.

وأوضحت الصحة الإماراتية، أنه تم شفاء101 حالة جديدة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء من كورونا المستجد 57473 .

ارتفاع إجمالي إصابات السعودية إلى 295902 حالة

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، إنه تم تسجيل 1383 حالات إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 295902 حالة، مؤكدة تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، لتصل حصيلة وفيات كورونا إلى 3338 حالة وفاة.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 2566 حالة تعاف جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء من كورونا المستجد 262959 حالة.

وأشارت الصحة السعودية، إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 29605 والحالات الحرجة 1782 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، أن إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 82743 إصابة والوفيات 557 والمتعافين /77427، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية "كونا".

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 251 حالة إصابة جديدة ، وشفاء 301 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 111258، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في البحرين إلى 168

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، أن الفحوصات التي بلغ عددها 9394، أظهرت تسجيل 326 حالة قائمة جديدة منها 143 حالة لعمالة وافدة، كما تعافت 289 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 42469، وفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن" البحرينية.

وأشارت الوزراة البحرينية، إلى وفاة وافد "56 عاماً"، بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 168.

وقالت الصحة البحرينية، أن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 40 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 85 حالة، في حين أن 3375 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 3415 حالة قائمة.