كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي إصابات الكويت إلى 74486 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 20.970.609 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 750.350 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 13.813.410 حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي: "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 701 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74486 في حين لم يجري تسجيل أي حالات وفاة بالمرض.

وأشارت وزارة الصحة، اليوم، إلى شفاء 648 إصابة في الـ24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة عدد حالات التعافي من الوباء إلى 66099 حالة.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 343 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد، وشفاء 330 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد حالات التعافي إلى 110957، فيما أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن وفاة حالة قائمة بكورونا المستجد لبحريني يبلغ من العمر 57 عاماً.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 294519 حالة

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 3124 حالة تعاف جديدة من الوباء، ليصبح إجمالي حالات التعافي من كورونا المستجد 260393 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وقالت الوزارة السعودية، إنه جرى تسجيل 1482 حالات إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات 294519 حالة، مؤكدة تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3303 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة السعودية، أن عدد الحالات النشطة بلغ 30823 والحالات الحرجة 1805 حالة.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أن إجمالي الإصابات بالوباء بلغ 82531 إصابة والوفيات 551 والمتعافين 77278، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

الصحة الإماراتية: ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 63489

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراء 68964 فحصا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وفقا لما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقالت الوزراة الإماراتية، إنه جرى الكشف عن 277 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 63489 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أنه لم يجري تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى شفاء 179 حالة جديدة، لتصل حصيلة التعافي من كورونا المستجد إلى 57372.