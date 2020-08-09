كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي الشفاء في السعودية إلى 250440 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 19.636.484 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 725.863حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 12.615.426حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي: "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، تسجيل 1492 حالة تعاف جديدة من الوباء، ليرتفع إجمالي الشفاء من كورونا المستجد 250440 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وقالت الوزارة السعودية: إنه تم تسجيل 1469 حالات إصابة، لتصل حصيلة الإصابات بكورونا المستجد 287262 حالة، مؤكدة تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3130 حالة وفاة.

وكشفت الصحة السعودية، أن عدد الحالات النشطة بلغ 33692 والحالات الحرجة 1828 حالة .

ارتفاع إجمالي إصابات الإمارات إلى 62300 حالة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراء 63792 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، موضحة أنه تم الكشف عن 239 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 62300 حالة.

وأشارت الوزارة الإماراتية، إلى شفاء 230 حالة جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي من الوباء إلى 56245، موضحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في سلطنة عمان إلى 509 وفاة

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 290 إصابة جديدة بكورونا المستجد منها 231 لعمانيين و59 لغير عمانيين ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 81357 ووتماثل 73481 حالة للشفاء.

وأشارت الصحة العمانية، إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات بالوباء إلى 509 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل وفاتين و267 إصابة جديدة مؤكدة بالوباء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

الصحة الكويتية: إجمالي حالات التعافي من الوباء يصل إلى 62806 حالات

وفي الكويت،أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 472 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 71199 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة لتصل حصيلة الوفيات بكورونا المستجد إلى 474 حالة.

وأشارت الصحة الكويتية، إلى شفاء 476 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء إلى 62806 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن حالات الإصابة الـ 472 السابقة تضمنت 320 حالة لمواطنين كويتيين و152 حالة لغير الكويتيين، مشيرا إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2844 مسحة ليرتفع إجمالي الفحوصات إلى 529130 فحصا، وفقا لما ذرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وفي سياق متصل، وصلت إلى الكويت الدفعة الثانية من الفريق الطبي الكوبي، والتي تضم 39 طبيبا في تخصصات "العناية المركزة - الباطنة"؛ لمساندة الكوادر الطبية الكويتية في مواجهة الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ومن المقرر أن يتواجد الوفد الطبي الكوبي في الكويت لمدة 6 أشهر، للاستفادة من خبراتهم في مجال مواجهة الفيروس، وفقا لمذكرة التفاهم الصحي الموقعة بين الكويت وكوبا.يشار إلى أن الدفعة الأولى من الفريق الطبي الكوبي، والتي كانت تضم 300 طبيب وممرض، كانت قد وصلت إلى الكويت في يونيو الماضي.

من جانبها، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أمس السبت، تشغيلها رحلة أسبوعية إلى كل من مطار "فرانكفورت" الألماني ومطار "كابول" الأفغاني؛ بهدف تعزيز التشغيل التدريجي للطيران المباشر بين هاتين الدولتين.