هاميلتون يسجل الزمن الأسرع في التجارب الحرة الثانية من سباق إسبانيا

نجح البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق "مرسيدس بنز" في سباقات "فورميلا 1"، في تسجيل الزمن الأسرع بلغ 1:16:883 دقيقة، في التجارب الحرة الثانية، من سباق جائزة إسبانيا الكبرى، التي تعد سادس جولات بطولة العالم لموسم 2021.

جدير بالذكر، نجاح الذيل الآخر بفاريق "مرسيدس بنز" فالتيري بوتاس، تسجيل الزمن الأسرع في التجارب الحرة الأولي، فيما استطاع هاميلتون تحقيق الزمن الأسرع بفارق 0.287 ثانية عن بوتاس ثاني أسرع زمن خلال التجارب الحرة الثانية في حلبة إسبانيا.

تستكمل التجارب الحرة في تمام الثالثة صباح اليوم السبت، على أن تقام الجولة التأهيلية بعدها، ليتحدد مراكز الانطلاق لسباق جائزة أسبانيا الكبرى سادس سباقات موسم فورمولا1 لعام 2020.