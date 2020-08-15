لقاء الخميسي ولطفي لبيب يشاهدان "علاء الدين".. والأخير ينهار باكيا

حضرت الفنانة لقاء الخميسي والفنان لطفي لبيب، عرض مسرحية "علاء الدين" للمخرج مجدي الهواري، وبطولة الفنان أحمد عز، مساء أمس الجمعة، على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر.

وشكر عز لقاء على حضورها المسرحية، في كلمته عقب انتهاء العرض، فيما وجه الشكر للطفي لبيب، الذي اعتبره صاحب فضل على كل النجوم، بقبوله المشاركة في أعمالهم الفنية.

وصعد لطفي لبيب إلى المسرح، بمساعدة عز الذي نزل إليه رفقة أبطال المسرحية، ولم يتمالك الفنان الكبير نفسه من البكاء، بعد كلمات بطل "علاء الدين"، ما جعل المسرح يدوي بالتصفيق من الحضور.

ويشارك في بطولة المسرحية، تارا عماد، سامي مغاوري، محمد جمعة، محمد ثروت، هشام إسماعيل، كريم عفيفي، من إخراج مجدي الهواري.