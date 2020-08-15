العلم نور.. بائع تين شوكي يستكمل تعليمه بعد 36 عاما ويحصل على الإعدادية

قصة تُستحق أن تُروى عن عبدالفتاح يوسف عبدالراضي، ابن مدينة جرجا بمحافظة سوهاج، الذي خرج من التعليم عام 1984، بسبب ظروف أسرته المادية، لكنه عاد مرة أخرى واستكمل تعليمه، وحصل على الشهادة الإعدادية في 2020 بعد قرابة 36 عاما من تركه للتعليم.

شخص "ابن حلال" بحسب وصف "عم عبدالفتاح"، أخبره أنه يمكنه استكمال التعليم من المنازل، وبالفعل التحق بالمدرسة مرة أخرى، وكان يبيع التين الشوكي والذرة، ويفرغ نفسه 3 ساعات يوميًا من أجل المذاكرة، حتى حصل على الشهادة الإعدادية.

اللي خلاني اتعلم، إن ممكن واحد يمضيني على ورقة معرفهاش، "التعليم نور يا باشا".. هكذا عبر "عم عبدالفتاح" عن السبب الذي جعله يستكمل تعليمه، معربًا خلال لقائه مع كاميرا "القناة الأولى" بالتلفزيون المصري، عن رغبته في الالتحاق بالثانوي التجاري.

ينام عبدالفتاح في الشوارع أثناء موسم التين الشوكي، وينام في المساجد نظرًا لعدم امتلاكه مكان للإقامة، مشيرًا إلى أن أبرز أمانيه هي الحصول على شقة، ليستطيع أن يحضر فيها أبنائه ليعيشوا معه.