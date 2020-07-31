أقدم بائعة تين شوكي بالمنوفية: "بأكل لقمتي بعرقي ونفسي أزور النبي"

ظلت الحاجة سيدة محمد الحسن طوال 30 عاما تعمل كأقدم بائعة للتين الشوكي في المحافظة، تحمل "طشت" به التين الشوكي منطلقة من قريتها "بمم" إلى المدينة، وتحمله على رأسها متنقلة بين الشوارع، ونجحت من خلال عملها في مساعدة زوجها المريض بالقلب والذي لا يعمل، على تربية أولادهما الأربعة وتزويجهم، قائلة: "ربيت ولادي أحسن تربية وجوزت 3 منهم وربنا بيعيني عشان رزقي ورزق ولادي" .

"يومي يبدأ الساعة 2 بالليل بقوم أصلي قيام الليل وأطلع على رزقي بعدها وربنا بيعني لحد ما أخلص بيع التين على العصر أو المغرب وأرجع بعدها البلد" هذا ما أوضحته أقدم بائعة للتين الشوكي في المنوفية، مؤكدة أن أجيالا مختلفة مرت عليها خلال سنوات عملها، موضحة أن الزبائن تعرفها جيدا ويبحثون عنها للشراء منها لثقتهم فيها.

تؤكد الحاجة سيدة أنها لا تعمل في بيع التين فقط، ولكن تعمل أيضا في الغيط تزرع وتجني القطن وتبيع القصب وفي كل مجال يستطيع أن يوفر لقمة عيش كريمة قائلة "باكل لقمتي بعرقي"، موضحة أنها توقعت في بداية أزمة كورونا أن الشراء يقل"، تخيلت الناس مش وتشتري بس العكس اللي حصل الناس بتشتري أكتر والرزق موجود من عند ربنا الحمد لله" .

تقول الحاجة سيدة "تعبت من الشغل وجسمي كله بقي يوجعني ونفس أزور النبي في السعودية حتى لو عمرة"، مؤكدة أن جسدها ويديها تشوهها من الأشواك في التين، مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمساعدتها في زيارة قبر النبي، قائلة "أنا مبقعدش ولا يوم من الشغل وصبرت صبر أيوب وأتمني حد يساعدني أزور النبي وبيت الله، وأتمنى السيسي يساعدني، ولو ما ساعدنيش ربنا يحميه لأنه جايب الخير كله لمصر ومش مخلينا محتاجين أي شيء".