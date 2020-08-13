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موعد مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ والقنوات الناقلة

كتب:

منى السعيد
04:05 م | الخميس 13 أغسطس 2020
مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ

مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ

على ملعب استاد دا لوز بمدينة لشبونة البرتغالية، يتنافس برشلونة ضد بايرن ميونخ، في إطار الربع النهائي في دوري أبطال أوروبا.

تستعرض "الوطن"، موعد مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ

تقام مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ، مساء غد الجمعة في إطار مواجهات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتلعب المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، في جمهورية مصر العربية.

وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

الساعة 11 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ

تذاع مباراة الدور ربع النهائي بين برشلونة وبايرن ميونخ، على قنوات beIN Sports HD 1 ،  beIN Sports HD 3.

ويواجه المنتصر  الفائز في مباراة  مانشستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي، والتي تقام مساء يوم السبت المقبل 15 من شهر أغسطس، في الدوري نصف النهائي.

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