جوتيريش يدعو البيلاروسيين إلى حل مشاكلهم عبر الحوار

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، الشعب البيلاروسي إلى حل المشاكل التي ظهرت بعد الانتخابات الرئاسية، من خلال الحوار.

وجاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، نشر على موقع الأمم المتحدة: "يدعو الأمين العام البيلاروسيين إلى حل المشاكل التي نشأت بعد الانتخابات، من خلال الحوار من أجل الحفاظ على السلام في البلاد"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وشدد جوتيريش، على أهمية إتاحة الفرصة لجميع البيلاروسيين لممارسة حقوقهم المدنية والسياسية.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "يجب على السلطات ضبط النفس، خلال الرد على المظاهرات. يجب إجراء تحقيق شامل في المزاعم التي تشير إلى حدوث عمليات تعذيب، وغيرها من أنواع المعاملة السيئة للأشخاص المحتجزين".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا، أعلنت في وقت سابق، عن فوز الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو بحصوله على أكثر من 80% من أصوات الناخبين، في الانتخابات الرئاسية التي جرت 9 أغسطس الجاري. وشغلت سفيتلانا تيكانوفسكايا، المركز الثاني بنسبة 10.12%.

وأعلنت المعارضة البيلاروسية، عدم اعترافها بنتائج الانتخابات، وخرج أنصارها إلى الشوارع مساء الأحد الماضي احتجاجا على نتائج الانتخابات، وقامت الشرطة بتفريق المحتجين، لكن الاحتجاجات استؤنفت في الأيام التالية.