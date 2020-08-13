الرئيس النمساوي يعرب عن قلقه الشديد من تفجر الأوضاع فى بيلاروسيا
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أ ش أ
08:40 م | الخميس 13 أغسطس 2020
أعرب الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين اليوم عن قلقه الشديد من الأوضاع المتفجرة فى بيلاروسيا.
وقال فان دير بيلين فى تصريحات له اليوم الخميس إنه تأثر "بشدة" بالأحداث التي وقعت في بيلاروسيا بعد انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو المثير للجدل.
ولفت إلى مواصلة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الاعتماد على العنف لاحتواء الاحتجاجات ضد الانتخابات الرئاسية التي طغت عليها مزاعم التلاعب.
يذكر أنه تم اعتقال 6700 متظاهر ينتقدون الحكومة منذ انتخابات الأحد الماضي إضافة إلى ذلك، وبحسب المعلومات الرسمية - جرح المئات وسقط قتيلان.