انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين بشمال سيناء

أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء، عن انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعناية بصحة الأم والجنين وذلك ابتداءً من اليوم، وأوضح بيان للمديرية أن أماكن تواجد الفرق الطبية المشاركة في المبادرة بجميع المراكز والوحدات الصحية.

يأتي هذا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعناية بصحة الأم والطفل للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.

وأشار البيان إلى أن المستهدف جميع السيدات الحوامل الجدد والمترددات من أول شهر حتى الشهر التاسع للحمل.

وأوضح البيان أن المبادرة تستهدف للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" (HBV) وفيروس نقص المناعة البشري (HIV) ومرض الزهري للسيدات الحوامل، (TB)، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض.

كما تم تخصيص 121 مركز إحالة لفيروس (بي)، وفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة لـ 51 مركز إحالة لمرضى الزهري، إضافةً لتحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو ضغط الدم المرتفع أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ 303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

كما أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، ويتم تسجيل جميع البيانات والنتائج إلكترونيا وتكتب على كرت السيدة الحامل في سرية تامة، وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة ولازمة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، أو لتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافةً إلى تحليل بول كامل لاكتشاف الزلال، وأمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة أثناء الحمل.

وتابع بيان الصحة أن المبادرة تشمل أيضا متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوما بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.