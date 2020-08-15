استشاري أوبئة: احتمال وجود موجة ثانية لـ كورونا ضعيف

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إننا نحتاج النظر إلى بقية دول العالم وماذا يحدث فيها من أثار تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 سنجد أن مصر في معزل عن بقية العالم، والفيروس الموجود لدينا لا يختلف عن بقية الفيروس الموجود في بلاد العالم لكن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية هي التي ساعدت بشكل كبير في السيطرة على الفيروس.

وأضاف عنان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد موجة ثانية من فيروس كورونا كما يقول بعض المواطنين ويعملوا على نشر الشائعات، وأن زيادة الأرقام لا تترقي أن نقول عليها موجة ثانية، والموضوع حتى الآن تحت سيطرتنا ووجود موجة ثانية هو احتمال ضعيف للغاية.

وتابع أنه يجب علينا الاستمرار في ارتداء الكمامات والتطهير بالكحول والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لأنه من المفترض أن تنتهي الموجة الأولى من الفيروس في مصر في سبتمبر وتسجل صفر وفيات وبالتالي الموضوع ما زال تحت سيطرتنا حتى لا يحدث احتمال موجة ثانية.