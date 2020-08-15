الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى توجو

ذكرت وزارة الطيران في توجو، أن الخطوط الجوية الفرنسية "أير فرانس"، استأنفت رحلاتها التجارية إلى توجو اعتبارا من الثامن من أغسطس الجاري بواقع 4 رحلات أسبوعيا، على أن تزيد إلى 5 رحلات أسبوعيا في الفترة من 1 سبتمبر إلى 20 أكتوبر المقبلين.

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم، إلى أنه سيتعين على الركاب الذين يصلون إلى العاصمة لومي الخضوع لنظام صحي صارم، وإجراء اختبار "بي سي آر" PCR للكشف عن إصابتهم بوباء كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" أم لا.

وتوقعت الوزارة، أن تحذو الشركات الأجنبية الأخرى حذو الخطوط الجوية الفرنسية، مشيرة إلى أن استئناف اتصال توجو بأوروبا ودول العالم أمر حيوي لإنعاش الاقتصاد الوطني، علاوة على السماح لمواطني البلاد في المهجر بالقدوم في إجازات لزيارة عائلاتهم.