"ميرفت ودلال" في وداع شويكار بالمستشفى قبل دفنها

حضرت الفنانتان ميرفت أمين ودلال عبد العزيز، إلى المستشفى الذي يرقد به جثمان الفنانة الراحلة شويكار، لوداعها للمرة الأخيرة قبل دفنها اليوم.

وظهرتا "دلال" و"ميرفت" معا دون صديقتهما الفنانة رجاء الجداوي التي فارقت دنيانا إثر وفاتها بفيروس كورونا، حيث اعتدن المشاركة في حضور الجنازات وتقديم واجب العزاء.

ورحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، أمس، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، إذ نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفقيدة، إذ قالت في بيانها: "وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وكشف مصدر، لـ"الوطن"، أن سبب وفاة الفنانة شويكار، داخل أحد مستشفيات الدقي، يرجع إلى انفجار في المرارة، إذ كانت تُعاني من بعض المشكلات الصحية من الفترة الأخيرة.

وأعلن محمد المهندس، نجل الفنان فؤاد المهندس، أن عزاء الفنانة الراحلة شويكار، سيقتصر على أسرتها فقط بالمدافن.

وكتب نجل فؤاد المهندس، على حسابه فيس بوك: "بناء على وصية الفنانة الراحلة سيدتي الجميلة شويكار، سيقتصر العزاء على الأسرة في المدافن"