عودة التيار الكهربائي للشيخ زويد بعد إصلاح أعطال بسبب الأسلاك القديمة

أكد المهندس خليل حماد، رئيس شركة الكهرباء بالشيخ زويد، الانتهاء من إصلاح أعطال الكهرباء والعمل على عودتها مجددا.

وأضاف أن الأسلاك القديمة وتغيير الشبكات هما السبب وراء الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي.

وكان التيار الكهربائي قد شهد خروج عن الخدمة بمدينة الشيخ زويد قبل فجر اليوم، بسبب أعطال في الأسلاك تم إصلاحها وعودة التيار مرة أخرى.

وأوضح "حماد" أن التيار الكهربائي أصبح منتظم بشكل جيد الآن بعد تشغيل الخط الكهربائي الجديد 220 الممتد من غرب العريش إلى مقر الشركة بوسط الشيخ زويد.