فيديو.. الصحة: بروتوكول العلاج ووعي المواطنين سبب قلة حالات كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا مازال متواجدا بقوة، خصوصا وأننا مازلنا في الموجة الأولى من الفيروس وفي حالة استمرار حالة الاستهتار بالفيروس ستكون هناك أزمة كبيرة على الرغم من قلة حدة الفيروس وقلة شدته وشراسته ولكنه لايزال قادرا على التأثير على فئة معينة من المواطنين وخصوصا كبار السن.

وأضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن الهدف هو الوصول لـ 0 وفيات و0 إصابات حادة لكي ننهي الموجة الأولى من فيروس كورونا بسلام، مشيرا إلى أنه في بداية أزمة فيروس كورونا كانت حالة الوفاة الواحدة تسبب حالة من الفزع، ثم زادت الأعداد وبدأت في الانخفاض بعد ذلك مرة أخرى.

وتابع الحداد أن الفترة التي شهدت التزاما من المواطنين قلت الحالات المصابة والأعداد وحدة الإصابة وسرعة انتشارها وقوتها وبدأ الفيروس يضعف بالتدريج خصوصا مع تحديث البروتوكلات العلاجية وفهم الفرق الطبية للفيروس وطبيعته بعدما كانت دول العالم بأجمعها تحتار في العلاج، والبروتوكول أصبح مستقرا وأكثر فاعلية وأصبحت وزارة الصحة المصرية تجري بروتوكول على فترات، مشددا على أن نسب الوفيات قلت بسبب قلة حدة وشراسة الفيروس وبروتوكلات العلاج الجديدة.

وأشاد الحداد أيضا بوعي المواطنين في تعاملهم مع فيروس كورونا، ومعرفتهم الوقت الذي يلجأون فيه للمستشفى والوقت الذي يلجأون فيه للعلاج والعزل المنزلي وطرق العلاج والوقاية، مشددا على أنه أصبح هناك العديد من الأماكن للأسرة في الرعاية واستقرت المنظومة الصحية وقلت الأعباء التي كانت عليها بنسب كبيرة جدا مما يشكل مردود كبير على علاج المرضى المصابين بكورونا وحالات الوفيات.

وحذر الحداد من الاستهتار بالتعامل مع فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية لأنه في حال الاستهتار في التعامل مع الوضع سنفاجئ بمصابين وكبار سن مرة أخرى يصابو بأعداد كبيرة وأصحاب الأمراض المزمنة وسندخل بمرحلة خطيرة جدا من المرض، مؤكدا على أنه إذا حافظنا على مستوى من الوعي كبير ستمر الموجة الأولى بسلام، حتى في حالة وجود موجة ثانية من الفيروس.