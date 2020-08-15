3 لقاحات ضد كورونا في مراحل مختلفة من الاختبار بالهند

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، اليوم، أن هناك 3 لقاحات ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في مراحل مختلفة من الاختبار في بلاده، وتقدم بالشكر لكل العاملين فى المجال الطبي الذين يحاربون فى الصفوف الأمامية لمكافحة الوباء.

وقال مودي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ74 لاستقلال الهند أوردتها قناة "إن دي تي في" الهندية، إنه بمجرد وجود الضوء الأخضر ستبدأ عملية انتاج اللقاح على نطاق واسع وأن الحكومة لديها خارطة طريق جاهزة حول كيفية توزيع اللقاح على كل مواطن هندي في أسرع وقت ممكن.

وفي إشارة إلى المواجهة مع الصين حول الحدود المشتركة بين البلدين في منطقة الهيمالايا، أوضح رئيس الوزراء الهندي، خلال كلمته، أن الجنود الهنود يردون بالطريقة المناسبة على كل من يحاول تحدي سيادة بلاده.

وأضاف مودي، أنه "سواء أكان إرهابا أو نزعة توسعية، فإن الهند تواجه التحديات بشجاعة"، في إشارة إلى التهديدات من قبل باكستان والصين المجاورتين دون أن يخصهما بالذكر.

حصيلة إصابات الهند تصل إلى 2 مليون و526 ألفا و192 مصابا2020

وارتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد في الهند إلى 2 مليون و526 ألفا و192 حالة إصابة، بعدما سجلت البلاد 65002 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات حكومية، اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات المتعلقة بالفيروس في عموم البلاد قد ارتفع إلى 49 ألفا و36 حالة وفاة، بعد تسجيل الهند 996 حالة وفاة على مدار الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته قناة "إن دي تي في" الهندية.

وأشارت القناة الهندية، إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى مليون و808 ألاف و936 شخصا.