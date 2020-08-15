إدريس إلبا ينتج ويمثل في فيلم جديد بعد تعافيه من كورونا

يخوض الممثل البريطاني المتعافي من فيروس كورونا منذ أبريل الماضي، إدريس إلبا بطولة فيلم جديد، لكن لم يجري تحديد اسمه بعد، بحسب موقع Variety.

الفيلم يدور في إطار من الجاسوسية والرومانسية، وتدور أحداثه في إفريقيا، وبجانب بطولة "ألبا" للعمل، يشارك أيضا في إنتاجه مع المنتج البريطاني سيمون كينبيرج.

وإدريس إلبا ممثل ومنتج بريطانيا ولد 6 سبتمبر 1972، وشارك لأول مرة كممثل في مسلسل 2point4 Children عام 1994، وفي العام نفسه شارك في مسلسل Space Precinct.. وبعدها انطلق إلبا في أكثر من 90 عملًا فنيًا.

وترشح إدريس إلبا لجائزة جولدة جلوب 6 مرات وحصدها مرة، عن دوره في مسلسل Luther.. كما ترشح "إلبا" لبافتا مرتين.

وفي مارس الماضي أيضا أعلن الممثل الإنجليزي، عن إصابته بكورونا، وذلك عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تعافيه قال إلبا بأنه محظوظ كونه ما زال على قيد الحياة، ولأنه تمكن من هزيمة الفيروس.

وانتهى إدريس إلبا من تصوير دوره في فيلم Concrete Cowboy وهو من إخراج Ricky Staub.