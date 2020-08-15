"الرعاية الصحية" تنجح في زراعة جهازين لتنظيم ضربات القلب لمسنَّيْن

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، نجاح فريق كهروفسيولوجيا القلب بمستشفى النصر التخصصي التابع لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، لأول مرة، في زراعة جهازين منظمين لضربات القلب لمريضين مسنيْن من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، في بيانها اليوم، أن الحالة الأولى كانت لمريض يبلغ من العمر 65 عامًا، ويعاني من ضعف واعتلال بعضلة القلب وقصور بالشرايين التاجية مع رجفان بطيني متكرر، ما يعرض المريض لحالات إغماء متكررة.

وذكر البيان أن الفريق الطبي الذي ضم الدكتورة عزة قتة استشاري كهروفسيولوجا القلب بالمستشفى، والدكتور محمد عطا أخصائي فسيولوجيا القلب، تمكن من زراعة أول جهاز منظم للقلب ومزيل الرجفان للمريض.

أما الحالة الثانية، فكانت لمريض يبلغ من العمر 28 عامًا، ويعاني من انسداد بالضفيرة الكهربائية للقلب، وقام فريق كهروفسيولوجيا القلب بمستشفى النصر التخصصي أيضًا بتركيب منظم دائم للقلب ثنائي الحجرات، للتحكم في معدل وانتظام الضربات.

وأشار بيان الهيئة إلى أن جهاز منظم ضربات القلب، هو جهاز يعمل بالبطارية، ويوضع تحت الجلد، ويتتبع معدل ضربات القلب، وفي حال اكتشاف إيقاع غير طبيعي في القلب، يقوم الجهاز بتوصيل صدمة كهربائية لاستعادة نبضات القلب الطبيعية، خاصةً إذا كان القلب ينبض بشكل فوضوي وبسرعة كبيرة، وهو جهاز مفيد جدًا في منع الموت المفاجئ للمرضى الذين يعانون من تسرع القلب البطيني أو الرجفان المعروف والمستمر، وقد يكون لهذا الجهاز دور في منع السكتة القلبية لدى المرضى المعرضين لمخاطر عالية، الذين لم يصابوا باضطراب النظم البطيني المهدد للحياة، لكنهم معرضون لخطر الإصابة به.

وفي السياق ذاته، أكد د. أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الحالتين يتم متابعتهما باستمرار وهما بحالة جيدة، مشيرًا إلى أن مستشفى النصر أجرت 207 عمليات جراحية خلال شهر يوليو، منها 165 عملية متقدمة وتتطلب مهارة خاصة، أما باقي العمليات فتراوحت حدة خطورتها بين عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى.

وتابع "السبكي" أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال، الذي يقدم الخدمات لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، تتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب من خلال بروتوكول تعاون يهدف لضمان تقديم خدمة صحية مميزة للمواطن المصري، وفقًا لأعلى المعايير القياسية الطبية العالمية، كما أن المستشفى في أتم الاستعداد لاستقبال كل حالات جراحات قلب الكبار والأطفال والعيوب الخلقية على مدار الساعة بمحافظة بورسعيد.