"مودة": دربنا 90 ألف طالب داخل الجامعات من المقبلين على الزواج

قالت الدكتورة راندا فارس مدير مشروع "مودة"، إننا اليوم نطلق مبادرة جديدة ضمن مشروع مبادرات مودة وهي مبادرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ونستهدف فيها الفتيات المقبلين على الزواج، وأن المرحلة الأولى من المبادرة نستهدف فيها 200 شاب وفتاة في مرحلة الخطوبة أو في بداية زواجهم وننفذ 10 تدريبات على مستوى 4 محافظات تمتد على مدار شهرين أغسطس وسبتمبر.

وأكدت فارس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أننا نعتز بهذه المبادرة لأننا نعود للعمل على الأرض ولكن هي تعد أول مبادرة نطلقها نستهدف فيها طرفي العلاقة وحضورهم سويا.

وأضافت أننا نستهدف بشكل أساسي المقبلين على الزواج داخل الجامعات المصرية ومراكز الشباب، وأننا نقوم باستهداف الفتيات الأولى بالرعاية من خلال تجهيزهم وتوفير كافة احتياجات الزواج لهم وإمدادهم بالمعلومات الأساسية التي تساعدهم أن يبنوا حياة مستقرة مع الطرف الأخر.

وتابعت، أن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي ودربنا 90 ألف طالب وطالبة من المقبلين على الزواج لتأهيلهم نفسيا واجتماعيا خلال المرحلة الماضية، وأيضا هناك تعاون مع مراكز الشباب نستهدف المترددين على المراكز الكلفين بالخدمة العامة.