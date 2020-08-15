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تعافي 2 من كورونا وعزل 3 بحميات مطروح

كتب:

محمد بخات
08:04 م | السبت 15 أغسطس 2020
مستشفى الحميات بمطروح

مستشفى الحميات بمطروح

أعلن الدكتور مصطفى عبدالفتاح مدير مستشفى حميات مطروح، خروج حالتى تعاف من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وعزل 3 حالات داخل قسم العزل بالمستشفى.

وأضاف "عبدالفتاح"، اليوم، فى تصريح خاص لـ"الوطن"، أن حالة المصابين مستقرة، وجميعهم يخضعون للعلاج ويستجيبون له، من خلال الفريق الطبى المتخصص بالمستشفى.

وأكد الدكتور محمد طالب مدير مستشفى عزل النجيلة، ا ستمرار تلقي 17 حالة بالمستشفى للعلاج، مشيرًا إلى أن الأطباء يقدمون لهم الرعاية الطبية الفائقة.

 

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