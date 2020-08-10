صور.. تعافى وخروج 7 حالات كورونا من مستشفى قنا العام للعزل

أعلن مستشفى قنا العام للعزل، عن تعافي وخروج 7 حالات جديدة، وذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم بالمستشفى.

وأوضح الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، أن مستشفى قنا العام لعزل سجل تعافي وخروج 7 حالة جديدة من مصابي كورونا بعد تلقى العلاج والرعاية اللازمة.

وقدم مدير المستشفى، الثناء والشكر للأطقم الطبية التى بذلت كل ما بوسعها من أجل المرضى والتي ساهمت فى سرعة تعافى المصابين و إحداث نتائج طيبة على مدار الفترة الماضية.

كما أعرب المتعافون عن سعادتهم وفرحتهم بالخروج من فترة العزل وشكرهم للأطقم الطبية على جهودهم خلال فترة العلاج والمعاناة، بعد تعافيهم و تماثلهم للشفاء.