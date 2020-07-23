"صحة أسيوط": تعافى 6 مصابين بكورونا وخروجهم من عزل أبوتيج

أعلن مصدر بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط، تعافي 6 حالات من فيروس كورونا من بينهم 3 مسنين، وخروجهم من مستشفى أبو تيج للعزل، لافتا إلى أنه سيجري خلال أيام إعلان خلو المستشفى من حالات كورونا.

وفي سياق متصل أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، خلو مستشفى الراجحي الجامعي للعزل من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خروج آخر ثلاث حالات مصابة بالفيروس يوم الإثنين الماضي.

ومن جانبه شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يوم الأحد الماضي، في احتفال الأطقم الطبية بعزل المدينة الجامعية للطالبات بتعافي وخروج آخر8 حالات من مصابي فيروس كورونا بعزل المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، وذلك بعد تماثلهم للشفاء وهم آخر حالات مصابة بعزل المدينة الجامعية تمهيداً لتعقيمها وتسليمها لجامعة أسيوط.

وكرم محافظ أسيوط الفريق الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين بعزل المدينة الجامعية، وسلمهم شهادات التقدير لجهودهم في علاج مرضى فيروس كورونا "كوفيد -19".