"الغد": انتخابات الشيوخ نموذج في تكاتف الشعب والقوى السياسية خلف الوطن

قال خالد جمال الدين، نائب رئيس حزب الغد، إن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ، والتي خرجت بصوة مشرفة، بما يصب في صالح الحياة السياسية المصرية.

وأضاف جمال الدين لـ"الوطن"، أن الشعب المصرى ضرب أروع الأمثلة بالإقبال الكبير على اللجان الانتخابية والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وقبله جميع القوى السياسية بمختلف انتمائتها التي تكاتفت من أجل الوطن.

وتابع أن الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ أثبتوا أمام العالم وحدة المصريين، وذلك بتصميمهم على استخدام حقهم الدستوري، والنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ورفضهم لدعوات المقاطعة المشبوهة التي أطلقها قوى الشر والإرهاب.