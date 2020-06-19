وفاة أمين حزب الغد في كفر الشيخ متأثرا بكورونا

قال مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، إن اللواء عبداللطيف الفحل أمين عام حزب الغد في المحافظة، توفي متاثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 68 عاما، فجر اليوم، بأحد مستشفيات العزل بمحافظة الإسكندرية.

كان الفحل أصيب بكورونا، قبل أسبوع، حيث نقل للعلاج في المستشفى، ولكن نظرًا لتدهور حالته الصحية وضع على أجهزة التنفس الصناعي لكن لم تفلح جهود إنقاذه ولفظ أنفاسه الأخيرة متاثرًا بالإصابة بالفيروس.

وأعلنت أسرة اللواء عبداللطيف الفحل تشييع جنازته ودفنه بمسقط رأسه بقرية الكفر الشرقي مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، فور وصول جثمانه.