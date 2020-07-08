حزب الغد يخوض مفاوضات لتشكيل تحالف انتخابي مع أحزاب أخرى

أكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أنهم يخوضون حاليا مفاوضات مع الأحزاب الأخرى بشأن تشكيل تحالف انتخابي استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال "موسى" لـ"الوطن"، إن المفاوضات حاليا تجري على عدد مقاعد كل حزب، وحين يتم الاتفاق سيتم تشكيل قائمة موحدة، وبعدها يبدأ كل حزب على حدا في تحديد مرشحيه للدفع بهم في الانتخابات.

وأضاف أن الحزب سيدفع في هذه الانتخابات بكوادر من الشباب والمرأة بجانب جميع الفئات ويمنح الفرصة للجميع في المشاركة بشرط أن يكون من يرغب في الترشح مستوفيا الشروط التي حددها القانون ويتمتع بحسن السمعة وذا كفاءة في العمل السياسي والحزبي.