الشروط والمستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء بعد تجديد المدة

في الفترة الماضية، اهتمت الحكومة المصرية بقضية مخالفات البناء، حيث وجه وزير التنمية المحلية تعليماته للوحدات المحلية بضرورة التفاعل مع طلبات المواطنين على التصالح على مخالفات البناء، كان من المقرر أن تنتهي المدة الزمنية الخاصة بسداد رسوم جدية الحجز للتصالح على مخالفات البناء، اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، لكن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتجديد المدة لـ15 سبتمبر المقبل.

وتستعرض "الوطن" الشروط والمستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء، كالتالي:

شروط التصالح على مخالفات البناء

- ألا تكون المخالفة أخلَّت بالسلامة الإنشائية للمبنى، وألا تكون شكلت خطورة على المباني المحيطة به.

- أن يوفر مقدم طلب التصالح أساليب الحماية من الحرائق داخل المبنى.

- أن يقوم مقدم الطلب بطلاء المبنى محل التصالح من الخارج.

- أتاح القانون للمتصالح دفع مقدم 25% من قيمة المخالفة وتقسيط الباقي على 3 سنوات.

- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيهًا للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقًا لما تحدده لجنة التصالح.

- ألا تكون المخالفة ناتجة عن تغيير نشاط المنشأة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.

- ألا تكون المخالفة ناتجة عن التعدي على مساحة الشوارع المحددة من جهة الحي.

- ألا تكون المخالفة ناتجة عن التعدي على حقوق الارتفاق أي "المسافة بين الجيران".

المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.

- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها جرى القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

- المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار.

- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

- عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.

- صورة ملتقطة من القمر الصناعي.

- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.