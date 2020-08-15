عاجل.. بدء المباحثات "المصرية – السودانية" في الخرطوم بعد قليل

تبدأ جلسة المباحثات الموسعة بين وفدين حكوميين رفيعي المستوى من دولتي مصر والسودان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيره السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بعد قليل.

جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد المصري لدولة السودان الشقيقة.

يشارك في المباحثات عدد من الوزراء والمسؤولين ممثلي الوزارات والجهات المعنية في البلاد، ونظرائهم السودانيين، من بينهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

ويبحث وزراء ومسؤولو البلدين عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك ملف السد الإثيوبي، ومجالات التعاون المشترك المختلفة بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء، اليوم، قيادات مجلس السيادة السوداني، خلال زيارته التي تستمر ليوم واحد.