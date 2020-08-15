فيديو.. مدير المتحف المصري الكبير يكشف آخر تطورات المشروع

كشف المهندس عماد فايز مدير تطوير مشروع المتحف المصري الجديد ومنطقة الأهرامات، تفاصيل أعمال التطوير في المتحف المصري الجديد ومنطقة الأهرامات، قائلاً: "إننا نريد أن تكون هذه المنطقة أعظم منطقة سياحية في العالم"، موضحًا أن المنطقة بين المتحف المصري الجديد والأهرامات حوالي 2 كيلو و200 متر، وهذه المنطقة يُعاد تطويرها بالكامل وسيكون بها ممشى سياحي بين الهرم والمتحف.

وقال المهندس عماد فايز، خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، على فضائية القناة الأولى، إن المتحف المصري الكبير به مناطق تعليمية وترفيهية، وبه دارسون، وسيتضمن مولات وفنادق، لتكون منطقة جاذبة للعالم.

وأضاف أن المتحف بداخله منطقة انتظار للسيارات والباصات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الزائرين والدارسين والشباب، ومن الخارج هناك تطوير كامل بالنسبة للطرق المؤدية والمحيطة، وتم عمل تطوير للطريق في الحدود الشمالية والجنوبية وهناك تطوير كامل لطريق الفيوم وإعادة مسار لطريق الإسكندرية وهناك نفق يتم عمله وأشياء مميزة كثيرة يتم عملها.

وتابع أن الممشي السياحي بين منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير سيكون بطول حوالي 2 كيلو و200 متر وسيكون رائعًا بشكل كبير لوجود ميدان المسلة المعلقة فيه وهي غير موجودة في العالم إطلاقاً، وسيكون هناك أيضا لاند سكيب مميز، جرين إريا وخدمات وهناك تخطيط أيضًا لعمل تليفريك.