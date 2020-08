"عزمي وأشجان" و"هزر فزر".. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع انتشار فيروس كورونا حول العالم، يحاول المواطنون البقاء في المنزل قدر الإمكان حفاظًا على سلامتهم، وتقدم "الوطن" للمتابعين والقراء، في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الأفلام العربية والأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "عروس النيل" الساعة 3 مساء، وفيلم "كف القمر" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "مقلب حرامية" الساعة 8 مساء، وفيلم "1000 مبروك" الساعة 10 مساء، وفيلم "خليك في حالك" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "الأقوياء" الساعة 4 مساء، وفيلم "أنا مش حرامية" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "عيش الغراب" الساعة 11 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم Austin Powers: International Man of Mystery الساعة 4.30 مساء، وفيلم Austin Powers: The Spy Who Shagged Me الساعة 6 مساء، وفيلم Austin Powers in Goldmember الساعة 8 مساء، وفيلم The Brothers Grimsby الساعة 10 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

قناة ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الثاني الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

قناة CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"بين السرايات" الساعة 8 مساء، و"كأنه امبارح" الساعة 9 مساء، و"فرصة تانية" الساعة 10 مساء.

قناة النهار دراما

عرض مسلسل "كليوباترا" الساعة 4 مساء، و"كيد الحموات" الساعة 5 مساء، و"هانم بنت باشا" الساعة 6 مساء، ومسلسل "قلوب" الساعة 7 مساء، و"حكاية ميزو" الساعة 8 مساء، و"عزمي وأشجان" الساعة 9 مساء، و"سابع جار" الساعة 10 مساء.

البرامج الترفيهية

قناة CBC

عرض برنامج "هزر فزر" الساعة 10 مساء.

قناة MBC2

عرض برنامج "Entertainment Tonight" الساعة 4 مساء.