الخريطة الزمنية للقوافل الطبية بالمنوفية في أغسطس وسبتمبر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، خطة القوافل العلاجية بنطاق المحافظة خلال الفترة من أول أغسطس الجاري وحتى نهاية سبتمبر 2020.

وذكر مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، أنه سيجري تنظيم قافلة علاجية بقرية بقسا التابعة لمركز ومدينة قويسنا يومي 12، 13 أغسطس الجاري والتي تخدم نحو 3 الآف و588 نسمة من أهالي القرية، مشيرًا إلى أنه سيجري تنظيم قافلة علاجية أخرى بقرية إسطنها التابعة لمركز ومدينة الباجور يومي 19، 20 من نفس الشهر والتي تخدم 22 ألفا و30 مواطنا من أهالي القرية، بالإضافة إلى عمل قافلة علاجية يومي 26، 27 من شهر أغسطس بقرية دبركي التابعة لمركز ومدينة منوف وتخدم 28 ألفًا و527 مواطنًا.

كما أعلن مدير المديرية تنظيم عدة قوافل علاجية خلال شهر سبتمبر المقبل بقرية السلام التابعة لمركز ومدينة السادات يومي 2، 3 سبتمبر وتخدم 9 آلاف و 656 مواطنًا، وفي مركز أشمون بقرى ساقية المنقدي يومي 9، 10 سبتمبر، وقرية طهواي يومي 16، 17 من الشهر نفسه وتخدم 30 ألفًا و938 مواطنًا من أهالي القريتين، بالإضافة إلى تنظيم قافلة أخرى بقرية شبشير طملاي يومي 23 ، 24 من الشهر ذاته بمركز منوف وتخدم 9 آلاف و631 مواطنا، وكذا قافلة أخرى بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات يومي 30 سبتمبر وأول أكتوبر 2020، وتخدم 22 الآف و30 مواطنًا.

من جانبه أشاد محافظ المنوفية، بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم.