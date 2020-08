عمر وسلمى وعوالم خفية.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء، في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

الأفلام العربية والأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "الكبار" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "عمر وسلمى 2" الساعة 8 مساء، وفيلم "بدل فاقد" الساعة 10 مساء، وفيلم "نمس بوند" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "بلية ودماغة العالية" الساعة 4 مساء، وفيلم "شمس الزناتي" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "الدنيا مقلوبة" الساعة 10 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم The Whole Ten Yards الساعة 4 مساء، وفيلم The Other Guys الساعة 6 مساء، وفيلم Furious Seven الساعة 8 مساء، وفيلم The Fate of the Furious الساعة 10:30 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

قناةON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

قناة CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"بين السرايات" الساعة 8 مساءً.

قناة DMC دراما

عرض مسلسل "النوة" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "يوميات ونيس الجزء الأول" الساعة 7 مساءً، و"شبر مية" الساعة 8 مساءً، و"عوالم خفية" الساعة 9 مساءً.

البرامج التلفزيونية

قناة MBC مصر

عرض برنامج "الجمعة في مصر" الساعة 6 مساء، وبرنامج "رامز واكل الجو" الساعة 10 مساء.

قناة DMC

عرض برنامج "مساء DMC" الساعة 9 مساء.