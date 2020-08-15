"هيل" يتعهد بمنع الفوضى على حدود لبنان

قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، إنه لا يمكن العودة لعصر كان يحدث فيه أي شيء على حدود لبنان ومرافئه، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأوضح هيل: "نريد التأكد من وجود تحقيق شامل وشفاف وموثوق حول ما حصل في انفجار مرفأ بيروت".

وكشفت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم، عن مشاركة فرق دولية في التحقيقات بشأن انفجار ميناء بيروت "بات في حكم المؤكد".

وقالت مصادر، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" سيكون في مقدمة المشاركين في التحقيقات، بعد الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 170 قتيلًا، فضلًا عن آلاف المصابين ومئات الآلاف من المشردين.

وفيما لم تصدر أي نتائج عن لجنة التحقيق رغم مرور مدة الخمسة أيام التي وعد المسؤولون أنها ستكون كافية للكشف عن المتورطين في انفجار الميناء، يستمع المحققون إلى إفادات المسوولين الإداريين والعسكريين، على أن يتبعهم وزراء تعاقبوا على وزارة الأشغال والمال.